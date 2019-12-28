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"تبدأ اليوم".. بشرة سارة من الأرصاد للمواطنين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
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الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية مقارنة بالأسبوع الماضي، وستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا فقط.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة منعدمة، مضيفة أن سرعة الرياح ستعود إلى معدلاتها الطبيعية اليوم، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأضافت: "أننا مازالنا في بداية فصل الشتاء، ومن الوارد حدوث موجات عدم استقرار"، منوهة إلى أن الطقس ليلا وفي الصباح الباكر يكون شديد البرودة، محذرة من زيادة حدة الشبورة المائية اعتبارا من الغد.
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درجات الحرارة الطقس الأرصاد الجوة الأرصاد

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