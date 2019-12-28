عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي طمعان في كرم بلاتينيوم وهدية من النجم والهلال

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
Advertisements
الهلال
الهلال
الفجر الرياضي
Advertisements
يستضيف نادي الأهلي نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثلثة من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع الأهلي لملاحق النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط قبل مواجهة الهلال اليوم بالملعب الأوليمبي برادس ثم الهلال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث ثم بلاتينيوم متذيل المجموعة بلا أي نقاط.

ويخطط الأهلي مع مدربه رينيه فايلر لتحقيق الفوز وانتزاع المركز الثاني من الهلال السوداني بقيادة مدربه حمادة صدقي وذلك حتى يقترب أكثر من دور الثمانية لبطولة إفريقيا

ويفتقد الأهلي لخدمات رمضان صبحي وحمدي فتحي بجانب عدم اكتمال الجاهزية الفنية لياسر إبراهيم ورامي ربيعة وصالح جمعة لعدم القناعة الفنية.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي تشكيله بمحمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وعلي معلول وسعد سمير وأيمن أشرف في خط الدفاع وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ في خط الوسط خلف المهاجم جونيور أجايي.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي دوري ابطال افريقيا الهلال السوداني النجم الساحلي الاهلي وبلاتنيوم الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ يوم

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ يوم

الأهلي طمعان في كرم بلاتينيوم وهدية من النجم والهلال

منذ أقل من نصف ساعة

رد مفاجئ من بيب جورديولا بعد خسارة مان سيتي أمام والفرهامبتون

منذ حوالي 4 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

واتساب يوفر ميزة جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 17 ساعة

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

فيدال يشكو برشلونة

منذ 39 دقيقة

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بدوري المجموعات لأبطال إفريقيا

موعد مباراتي الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي

نتيجة وملخص مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر TIME

موعد مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة النجم ضد بلاتينيوم بث مباشر etoile du sa

جاريدو يحافظ على تشكيل النجم الساحلي أمام بلاتينيوم

النجم الساحلي ضد بلاتينيوم.. الأهلي ينتظر فوز الفريق الزيمبابوي من أجل الصدارة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

فيدال يشكو برشلونة

09:46 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

06:34 ص

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status