فيدال يشكو برشلونة

تقدم أرتورو فيدال نجم برشلونة قد تقدم بشكوى ضد ناديه، بسبب عدم دفع مكافآت متأخرة له منذ الموسم الماضي.





ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فيدال تقدم بشكوى لرابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني، ضد برشلونة يوم 5 ديسمبر الماضي عن طريق محاميه، طالب فيها بالحصول على مبلغ 2.4 مليون يورو.





وأكد برشلونة عدم صحة دعوى اللاعب، بسبب فهمه لبنود عقده بشكل خاطيء وبالتالي فإن النادي ليس مطالب بدفع أي مبالغ.





وينص عقد فيدال على حصوله على مبلغ يقترب من 2 مليون يورو، إذا خاض 60 مباراة بقميص برشلونة، إلا أن اللاعب لم يصل لهذا الرقم حتى الآن، وفقًا للنادي.





وأوضح النادي الكتالوني أن البند المذكور حدد أن المباراة تحتسب ضمن الـ60 مباراة في حالة مشاركة اللاعب لمدة 45 دقيقة على الأقل، وهو ما لا ينطبق على فيدال الذي لم يصل إلى 60 مباراة حتى الآن.



