«كورة لايف» TODAY AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

آخر إِستعدادات بلاتينيوم ستارز قبل ملاقاة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

آخر إِستعدادات بلاتينيوم ستارز قبل ملاقاة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز

كورة ستار مباراة بلاتينيوم والاهلي بث مباشر ، ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون مقابل في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

كورة ستار مباراة بلاتينيوم والاهلي بث مباشر ، ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون مقابل في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر، وسوف يدخل فريق بلاتينيوم ستارز مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق بلاتينيوم ستارز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق بلاتينيوم ستارز في الفترة الماضية، نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تسجيل أربعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق بلاتينيوم ستارز خمسة أهداف في مرماه.



