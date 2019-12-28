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تراجه مخزونات النفط الأمريكية تزامنًا مع ارتفاع البنزين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:36 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في حين زاد مخزون البنزين.
 
وانخفضت مخزونات الخام 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر إلى 441.4 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.7 مليون برميل.
 
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 418 ألف برميل يوميا. وزاد معدل تشغيل المصافي 2.7 نقطة مئوية.
 
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت مليوني برميل إلى 239.3 مليون برميل، في حين توقع المحللون أن ترتفع 1.7 مليون برميل.
 
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 152 ألف برميل إلى 124.9 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 800 ألف برميل.
 
وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 466 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
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