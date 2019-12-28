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مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:34 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة ومشاهدة قناة بي ان سبورتس رقم 1 مباراة الزمالك و زيسكو يونايتد الزامبي والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى.ويحتل الأهلي المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد فريق الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر النجم الساحلي التونسي المجموعة بـ 6 نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط.



آخر استعدادات الأهلي لمُباراة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريِقيا


تابع لايف مباراة الأهلي وبلاتينيوم مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدف وحيد فقط لا غير في مرماه.
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