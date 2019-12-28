مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة ومشاهدة قناة بي ان سبورتس رقم 1 مباراة الزمالك و زيسكو يونايتد الزامبي والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى.ويحتل الأهلي المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد فريق الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر النجم الساحلي التونسي المجموعة بـ 6 نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة ومشاهدة قناة بي ان سبورتس رقم 1 مباراة الزمالك و زيسكو يونايتد الزامبي والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى.ويحتل الأهلي المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد فريق الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر النجم الساحلي التونسي المجموعة بـ 6 نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط.