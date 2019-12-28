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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر اليوم السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:28 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل فريق الأهلي رحلة البحث عن المجد الأفريقي الضائع من خلال استضافة فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كورة اون لاين مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر عشاق النادي الأهلي في مصر والعالم العربي يستضيف المارد الأحمر مساء الغد السبت الموافق 28 ديسمبر فريق بلاتينيوم الزيمبابوي في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. وتُنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر .

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز السبت في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية.

وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة: العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.


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