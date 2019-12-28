يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ON

يواصل الأهلي المصري بحثه عن تصدر جدول ترتيب مجموعته عندما يستضيف نادي بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء اليوم السبت على ملعب السلام بالقاهرة، الأهلي يتقاسم المركز الثاني مع الهلال السوداني وكل فريق له ثلاث نقاط، بلاتينيوم يقبع في قاع جدول الترتيب بلا رصيد، بينما يتصدر النجم الساحلي التونسي جدول ترتيب المجموعة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم

عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم السبت ضد بلاتينيوم في أفريقيا، فسوف تكون منقولة على تايم سبورت الأرضية، وعلى قناة بي إن سبورت الأولى مع المعلق عصام الشوالي، رينيه فايلر أكد أن هدف بطل مصر واضح وهو الفوز بالنقاط الثلاثة، مضيفًا أنه يعرف أهمية بطولة دوري أبطال أفريقيا للجماهير العريضة، وقال أننا في كامل التركيز، وأغلقنا ملف الدوري مؤقتًا.





موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم