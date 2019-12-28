يلا شوت| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك

تابع لايف مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد مباشر، حيث يدخل فريق زيسكو يونايتد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق زيسكو يونايتد في المباراة القادمة مضيفه فريق نكوازي في بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم.



وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق زيسكو يونايتد مضيفه فريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق زيسكو يونايتد مضيفه فريق بيلدكون في بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق زيسكو يونايتد ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.









ويتواجد فريق زيسكو يونايتد في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم، حيث نجح فريق زيسكو يونايتد في حصد 31 نقطة في رصيده بعدما خاض 12 جولة في بطولة الدوري الزامبي لكرة القدم.









باراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر، وسوف يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الزمالك في المباراة القادمة ضيفه فريق أسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز.









وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك مضيفه فريق الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.







