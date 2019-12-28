مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر مجاناً السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى فريق زيسكو يونايتد الزامبي لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حينما يستضيف فريق الزمالك عصر يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على الأراضي الزامبية في إطار ثالث جولات مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.







القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا السبت: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.



موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد السبت في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات المفتوحة الناقلة



رابط مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على الأراضي الزامبية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:





الرابعة عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الخامسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.