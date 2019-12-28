تعرف على أمنية نيرمين الفقي في العام الجديد (صورة)









وظهرت في الصورة مرتدية جاكت باللون الأحمر ونظارة شمس وتسريحة شعر ناعمة رساله خاصه الى متابعيها، موجهة رسالة لجمهورها قائلة لهم: "صباح الخير باقي أيام على السنة الجديدة ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا جميعا فيها ستر وصحة نجاح وخير وحب وراحه بال".



وتفاعل معها متابعيها ومحبيها بكتابة تعليقات إيجابية كالتالي: "طول عمرك وأنتي جميله أوى ماشا الله، ايه الحلاوة دي بس، كل سنة وانتي طيبه يا احلي نرمين، ايه الجمال اللي علي الصبح دا، قمررر، كل سنه وانتى جميله وقلبك ابيض، صباح الخير على القمر".



مسلسل نصيبي وقسمتك٣

ومن الجدير بالذكر أن نيرمين شاركت مُؤخرًا في حكاية بعنوان "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك"، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج أحمد عبدالعاطي، وشارك في بطولة هذه الحكاية كل من نرمين الفقي، وإيهاب فهمي، وميدو عادل، وكريم الحسيني.



ومسلسل"نصيبي وقسمتك3" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، هانى عادل، عبير صبرى، هبة مجدى، فراس سعيد، ملك قورة، تونى ماهر، مؤمن نور، اخراج مصطفى فكرى، تأليف عمرو محمود ياسين .



آخر أعمال نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي فى بطولة مسلسل"ابو العروسة 2"كما شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، سيد رجب،هالة فاخر، ولاء الشريف، محمود حجازى، محمد عادل، مدحت صالح، خالد كمال، إخراج كمال منصور، تأليف هانى كمال .







تهتم الفنانة نيرمين الفقي، بالتواصل الدائم مع متابعيها ومحبيها، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة جديدة لها من قليل.