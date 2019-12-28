رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك الآن

ننشر جدول ترتيب مجموعة الزمالك الآن في دوري أبطال أفريقيا 2020 كما نستعرض معكم نتيجة مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي التي أقيمت وانتهت منذ قليل مساء الجمعة 27 ديسمبر، مجموعة الزمالك هي المجموعة الاولى من البطولة الأفريقية وتضم إلى جانب بطل مصر أندية: مازيمبي بطل الكونغو، وزيسكو يونايتد بطل زامبيا، وبريميرو دي اوجوستو الفريق الأنجولي، يتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أبطال أفريقيا بطل ووصيف تلك المجموعة.

ننشر جدول ترتيب مجموعة الزمالك الآن في دوري أبطال أفريقيا 2020 كما نستعرض معكم نتيجة مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي التي أقيمت وانتهت منذ قليل مساء الجمعة 27 ديسمبر، مجموعة الزمالك هي المجموعة الاولى من البطولة الأفريقية وتضم إلى جانب بطل مصر أندية: مازيمبي بطل الكونغو، وزيسكو يونايتد بطل زامبيا، وبريميرو دي اوجوستو الفريق الأنجولي، يتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أبطال أفريقيا بطل ووصيف تلك المجموعة.

كانت بداية الزمالك غير جيدة في الجولة الأولى من دور المجموعات عندما خسر من مازيمبي خارج الديار بنتيجة 0-3، ليتصدر مازيمبي جدول ترتيب مجموعة الزمالك الآن في أفريقيا بعد الجولة الأولى، وتواصل مازيمبي التصدر بعد الجولة الثانية، الزمالك صعد للمركز الثاني بعد الجولة الثانية بنقاط الفوز على بريميرو دي اوجوستو الفريق الأنجولي.

كانت بداية الزمالك غير جيدة في الجولة الأولى من دور المجموعات عندما خسر من مازيمبي خارج الديار بنتيجة 0-3، ليتصدر مازيمبي جدول ترتيب مجموعة الزمالك الآن في أفريقيا بعد الجولة الأولى، وتواصل مازيمبي التصدر بعد الجولة الثانية، الزمالك صعد للمركز الثاني بعد الجولة الثانية بنقاط الفوز على بريميرو دي اوجوستو الفريق الأنجولي.