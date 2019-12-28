Advertisements
رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك الآن
السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:09 ص
Advertisements
Advertisements
ننشر جدول ترتيب مجموعة الزمالك الآن في دوري أبطال أفريقيا 2020 كما نستعرض معكم نتيجة مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي التي أقيمت وانتهت منذ قليل مساء الجمعة 27 ديسمبر، مجموعة الزمالك هي المجموعة الاولى من البطولة الأفريقية وتضم إلى جانب بطل مصر أندية: مازيمبي بطل الكونغو، وزيسكو يونايتد بطل زامبيا، وبريميرو دي اوجوستو الفريق الأنجولي، يتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أبطال أفريقيا بطل ووصيف تلك المجموعة.
ترتيب مجموعة الزمالك الآن في دوري أبطال أفريقيا 2020
كانت بداية الزمالك غير جيدة في الجولة الأولى من دور المجموعات عندما خسر من مازيمبي خارج الديار بنتيجة 0-3، ليتصدر مازيمبي جدول ترتيب مجموعة الزمالك الآن في أفريقيا بعد الجولة الأولى، وتواصل مازيمبي التصدر بعد الجولة الثانية، الزمالك صعد للمركز الثاني بعد الجولة الثانية بنقاط الفوز على بريميرو دي اوجوستو الفريق الأنجولي.
نتيجة مباراة مازيمبي والفريق الأنجولي
أقيمت مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي على ملعب الأخير في العاصمة لواندا، ونتيجة تلك المباراة سعيدة لجمهور نادي الزمالك، حيث تعثر مازيمبي وفقد نقطتين بعد التعادل بهدف لمثله، جاء هدفي اللقاء في أول ربع ساعة، حيث تقدم كالابا لمازيمبي في الدقيقة التاسعة، وتعادل بطل أنجولا في الدقيقة 13، بهذا التعادل يواصل مازيمبي تصدر مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements