«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

بدخل نادي الزمالك اليوم في مباراة صعبة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث سيحل ضيفاً على فريق زيسكو الزامبي في العاصمة الزامبية لوساكا، ويدخل نادي الزمالك هذا اللقاء وهو يشغل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد فريق مازيمبي الكونغولي والذي يحتل صدار المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط والتي تضم 4 فرق وهي على الترتيب وفق عدد النقاط ، مازيمبي في المركز الأول برصيد 7 نقاط، الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم فريق أول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث ، وأخيراً زيسكو الزامبي في المركز الأخير.