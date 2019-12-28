الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

كشفت تقارير صحفية عن تخطيط الزمالك للتعاقد مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخب مصر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأشارت التقارير إلى أن عقد عبدالله السعيد مع براميدز ينتهي في نهاية الموسم الحالي وهناك مفاوضا ت قوية من جانب بيراميدز من أجل الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق حتى لا يتأثر الفريق أثناء مشواره فى الكونفيدرالية.



وأكدت التقارير أنه في الساعات الماضية قام أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك بتقديم عرض لعبد الله السعيد تبلغ قيمته 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد في عقد قد تصل مدته إلى موسمين ونصف.