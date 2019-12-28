Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد متفائل بشأن ضم نجم نابولي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:43 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاؤل إدارة ريال مدريد يشعر بشأن التعاقد مع فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن رويز لم يجدد عقده بعد مع نابولي كما أن مسئولي ريال مدريد متفائلون بشأن ضمه في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فابيان رويز هو أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد في الصيف المقبل على الرغم من المنافسة الشرسة على ضمه من كبار أندية أوروبا على رأسها برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كل شيء يشير إلى أن فابيان رويز يريد الانتقال إلى ريال مدريد كما أن هناك اتصال مكثف بين إدارة الملكي وممثلي اللاعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نابولي حاول عدة مرات تمديد عقد فابيان رويز الذي ينتهي في عام 2023 ولكن دون جدوى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد شرط جزائي في عقد فابيان رويز ويبدو أن اللاعب يخطط للموافقة على التجديد مع وضع بند شراء يتيح بيعه بأقل من 100 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يرغب في دفع 180 مليون يورو وهو السعر الذي حدده رئيس نابولي لبيع فابيان رويز.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن سعر رويز يعتمد على تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وإذا لم يتأهل الفريق فسيضطر النادي لبيع بعض لاعبيه لتعويض النقص الإقتصادي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية إيطالية منتصف الشهر الحالي أن برشلونة أخبر مسئولي نابولي الإيطالي عن رغبتهم في ضم رويز في 2020 ولكن هذا لا يعني أنه تقدم في المفاوضات، حيث أن ريال مدريد بدوره يترقب اللحظة المناسبة لضم نجم خط الوسط الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة أخبروا ممثلي فابيان رويز أنهم مستعدون للقيام بضم نجم خط وسط نابولي في الصيف المقبل لقد كان هذا مجرد إعلان نوايا ولم تصل المفاوضات إلى أبعد من ذلك.

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية تواجد ريال مدريد أيضا في السباق على نجم ريال بيتيس السابق، حيث أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي استفسر شخصيا عن رويز وإمكانياته.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فابيان عرض عليه مؤخرًا عقد جديد من قبل النادي الإيطالي وأن النجم الأسباني متفائل جدًا ومن المحتمل أن يقبل العرض.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رويز يرغب في الاستمرار في نابولي وهو على استعداد لقبول اقتراح النادي الإيطالي بزيادة بند الشرط الجزائي إلى 180 مليون يورو مما سيحميه من تقدم مفاوضات برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي الذين تم ربطهم جميعًا بضم نجم خط الوسط.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن رويز ظهر على رادار برشلونة في بداية الموسم الحالي، حيث قد لعب 14 مباراة مع نابولي منهم 4 في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن نابولي تعاقد مع فابيان رويز قادمًا من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو في صيف عام 2018 وعقد ممتد حتى عام 2023 وأرسل كلا من الفريق الملكي والكتالوني كشافتهم في العديد من المباريات لمراقبته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فابيان رويز نجم نابولي زيدان ريال مدريد انتقالات يناير الن ريال مدريد

أخبار تهمك

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ يوم

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 10 ساعات

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 20 ساعة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

رد مفاجئ من بيب جورديولا بعد خسارة مان سيتي أمام والفرهامبتون

منذ ساعتين

واتساب يوفر ميزة جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 8 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 15 ساعة

داعية يكشف قصة خيانة زوجة لزوجها على الهواء (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يخطط لصفقة جديدة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم نابولي

برشلونة يرصد التعاقد مع صفقة من الدوري الإيطالي

مين يدفع؟.. 60 مليون تحسم الصفقة الكبري ما بين ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سباق ضم نجم نابولي

ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم نجم نابولي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

06:34 ص

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

04:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status