ريال مدريد متفائل بشأن ضم نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاؤل إدارة ريال مدريد يشعر بشأن التعاقد مع فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن رويز لم يجدد عقده بعد مع نابولي كما أن مسئولي ريال مدريد متفائل ون بشأن ضمه في الصيف المقبل.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فابيان رويز هو أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد في الصيف المقبل على الرغم من المنافسة الشرسة على ضمه من كبار أندية أوروبا على رأسها برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كل شيء يشير إلى أن فابيان رويز يريد الانتقال إلى ريال مدريد كما أن هناك اتصال مكثف بين إدارة الملكي وممثلي اللاعب.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نابولي حاول عدة مرات تمديد عقد فابيان رويز الذي ينتهي في عام 2023 ولكن دون جدوى.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد شرط جزائي في عقد فابيان رويز ويبدو أن اللاعب يخطط للموافقة على التجديد مع وضع بند شراء يتيح بيعه بأقل من 100 مليون يورو.



وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يرغب في دفع 180 مليون يورو وهو السعر الذي حدده رئيس نابولي لبيع فابيان رويز.



وشددت الصحيفة الإسبانية على أن سعر رويز يعتمد على تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وإذا لم يتأهل الفريق فسيضطر النادي لبيع بعض لاعبيه لتعويض النقص الإقتصادي.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية إيطالية منتصف الشهر الحالي أن برشلونة أخبر مسئولي نابولي الإيطالي عن رغبتهم في ضم رويز في 2020 ولكن هذا لا يعني أنه تقدم في المفاوضات، حيث أن ريال مدريد بدوره يترقب اللحظة المناسبة لضم نجم خط الوسط الإسباني.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة أخبروا ممثلي فابيان رويز أنهم مستعدون للقيام بضم نجم خط وسط نابولي في الصيف المقبل لقد كان هذا مجرد إعلان نوايا ولم تصل المفاوضات إلى أبعد من ذلك.



وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية تواجد ريال مدريد أيضا في السباق على نجم ريال بيتيس السابق، حيث أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي استفسر شخصيا عن رويز وإمكانياته.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فابيان عرض عليه مؤخرًا عقد جديد من قبل النادي الإيطالي وأن النجم الأسباني متفائل جدًا ومن المحتمل أن يقبل العرض.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رويز يرغب في الاستمرار في نابولي وهو على استعداد لقبول اقتراح النادي الإيطالي بزيادة بند الشرط الجزائي إلى 180 مليون يورو مما سيحميه من تقدم مفاوضات برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي الذين تم ربطهم جميعًا بضم نجم خط الوسط.



وذكرت الصحيفة الإيطالية أن رويز ظهر على رادار برشلونة في بداية الموسم الحالي، حيث قد لعب 14 مباراة مع نابولي منهم 4 في دوري أبطال أوروبا.