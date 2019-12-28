اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة عمل المجلس العربي للطفولة والتنمية

تنطلق اليوم السبت، فعاليات ورشة العمل التي ينظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية بالاشتراك والتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، على مدى يومين بعنوان "العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي".





الجدير بالذكر، أن الورشة يحضرها نخبة من المفكرين والخبراء والإعلاميين، وتناقش مفاهيم ومكونات المعرفية والعلمية لمتطلبات انخراط الطفل العربي في ثقافة الثورة الصناعية الرابعة من حيث تأثيرها على بنيته المفاهيمية.



