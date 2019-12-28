داعية يكشف قصة خيانة زوجة لزوجها على الهواء (فيديو)

كشف الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، عن قصة زوجة خانت زوجها وأنجبت من رجل غيره، بسبب إهماله لها.





وقال أبو بكر إنه تلقي رسالة من سيدة جعلته لا يستطيع النوم، موضحا أن سبب مشكلة هذه الزوجة بخل مشاعر الزوج لزوجته، موضحًا أن زوجة كشفت له عن خيانتها لزوجها ولديها ولدين منسوبين له ولكن ليسا أولاده.





وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامج "وبكرة أحلى"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الجمعة أن الزوج الآن مريض بمرض صعب شفائه، بينما الزوجة تريد تكفير ذنبها، مضيًفا: "لما عرفت تفاصيل الحكاية كنت نفسي اسلخها لكن مش قادر لأن الزوجة كانت بتشحت زوجها عشان يقولها كلمة.. هذه المرأة انحني لها إكراما رغم أنها عاصية وانحني لها اجبارا رغم أنها عاصية".





ولفت إلى أنه طالب الزوجة برعاية زوجها حتى يوم وفاته، وتطلب منه أن يغفر لها لما يعرفه وما لا يعرفه عنها، مشيرا إلى أن الزوج كان شريك في ذنب زوجته؛ لأن الكرم ليس مال فقط بل بالمشاعر والدفىء.