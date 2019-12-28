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نيمار يعلن التحدي مع زين الدين زيدان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أعلن النجم البرازيلي الدولي ونجم منادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خوض تحدي مع مدرب نادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، ولكن خارج المستطيل الأخضر.


وصرح نيمار في أحد المقابلات الصحفية لشبكة "ديفنسا سنترال"، عن إمكانية خوض تحد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وقال ضاحكاً: "أعتقد أنه أمر صعب للغاية، لقد كان أحد عظماء كرة القدم في تاريخ اللعبة".


وتابع: " يمكنني أن أقوم أخوض تحدي مع زيدان من خلال أحد ألعاب الفيديو،".


وسأل الصحفي نيمار " تتحداه في مصارعة الذراع؟ ورد نيمار ضاحكاً: " لا شكراً".


ويعد النجم البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً، مرشحاً بقوة للرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وسط إهتمام كبير من فريقه السابق برشلونة الإسباني.


وحاول نادي ريال مدريد ضم نيمار في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث قدمت إدارة ريال مدريد عدة عروض لضم نيمار، إلا أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فضلت الإبقاء على اللاعب.


وكشفت إدارة النادي العاصمي في وقت سابق، عن عزمها للتخلي عن نيمار في الميركاتو الصيفي المقبل، في حالة حصولها على عرض قيمته 180 مليون يورو.


وإنضم نيمار لباريس سان جيرمان في صيف عام 2017، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن، إذ بلغت 222 مليون يورو.
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الكلمات المفتاحية

نيمار وزين الدين زيدان ريال مدريد باريس سان جير مان انتقالات يناير

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