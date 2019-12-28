نجم برشلونة يقترب من الانضمام الى العملاق الإيطالي في يناير

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب نجم برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، والانتقال للدوري الإيطالي، وتحديدًا لنادي إنتر ميلان، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويسعي نادي انتر ميلان لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال الموسم ال حالي، في ظل المنافسة الشرسة مع نادي يوفنتوس على لقب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.





فيدال على أعتاب انتر ميلان:



وذكرت صحيفة "لاجازيتال ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي انتر ميلان اقترب بقوة من حسم صفقة التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نادي انتر ميلان حصل على موافقة "فيدال" على ارتداء قميص الفريق الإيطالي بداية من شهر يناير المقبل.





ويسعي نادي انتر ميلان للتعاقد مع التشيلي "فيدال" حتي عام 2022، مقابل 12 مليون يورو، مع حصوله على نفس الرواتب المتبقية له مع الفريق الكتالوني، بينما يتمسك النادي الإسباني بالحصول على 20 مليون يورو للاستغناء عن خدمات لاعبه خلال الميركاتو الشتوي.