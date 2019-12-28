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قصة صورة تفضح تجدد المفاوضات بين نيمار وبرشلونة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:22 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطوة مفاجئة من نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا تزيد التكهنات بشأن انتقاله لصفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكان نادي برشلونة قد بذل جهودًا واسعة وقدم عدة مقترحات لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، للحصول على خدمات "نيمار"، ولكن إدارة النادي الباريسي رفضت رحيل اللاعب ووضعت العراقيل أمام النادي الكتالوني لمنع اتمام الصفقة، رغم ترحيب اللاعب بالعودة للبرسا.


نيمار يظهر مع ثنائي برشلونة:

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا تواجد في حفل تجديد زفاف الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة على زوجته أمس الخميس، وحرس لاعب باريس سان جيرمان على التقاط صورة مع الثنائي سواريز وليونيل ميسي لاعبا البرسا.


وحرص البرازيلي "نيمار" على نشر صورته مع ميسي وسواريز عبر حسابه على موقع "انستجرام" مما يعزز أنباء عودته للنادي الكتالوني في الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب فقد جزء كبير من بريقه منذ رحيله عن صفوف برشلونة عام 2017.


وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حصل على خدمات البرازيلي نيمار من صفوف برشلونة خلال صيف 2017، بعدما دفع 225 مليون يورو للنادي الكتالوني قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.
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نيمار وبرشلونة نيمار باريس سان جير مان انتقالات يناير

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