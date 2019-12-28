Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد عودته للميلان.. إبراهيموفيتش يتحالف مع الشيطان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الجمعة 27 ديسمبر رسميا التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس الأمريكي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وتعاقد نادي ميلان مع إبراهيموفيتش بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.


زلاتان يتحالف مع الشيطان

وكالعادة ظهر زلاتان على الإعلام بشكل مختلف فور عودته إلى نادي ميلان لينشر صورة له عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" وهو يتحالف مع الشيطان معلقا عليها قائلا: "نفس الشيطان كما هو، لقد عاد".


أول تعليق من إبراهيموفيتش عقب انضمامه لميلان

كما قال زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية عقب عودته لنادي ميلان من جديد: "أنا عائد للنادي الذي اكن له الكثير من الاحترام وإلى المدينة التي أحب .. سوف أقاتل مع رفاقي في الفريق من أجل تغيير مسار هذا الموسم، و سوف أفعل كل شيء من أجل تحقيق أهدافنا".


يذكر أن زلاتان كان قد رحل عن صفوف نادي لوس أنجلوس جالاكاسي منذ فترة مؤكدا على أنه يريد خوض تجربة جديدة والعودة إلى أوروبا ليعود بالفعل إلى ناديه القديم ميلان.


مشاركات زلاتان إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس هذا الموسم

وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 31 مباراة مع نادي لوس أنجلوس جالاكاسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات حتى رحل عن النادي وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.


ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي الممتاز

ويتواجد نادي ميلان في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميلان انتقالات يناير الدوري الايطالي إبراهيموفيتش

أخبار تهمك

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

رد مفاجئ من بيب جورديولا بعد خسارة مان سيتي أمام والفرهامبتون

منذ نصف ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 8 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رسميا.. إبراهيموفيتش يصدم إنتر ويعلن تجديد تعاقده مع لوس أنجلوس

عاجل.. إبراهيموفيتش ينهي الاتفاق مع ناديه الجديد

ليفربول يرغب في ضم إبراهيموفيتش.. وشرط وحيد يعطل الصفقة

عقبة وحيده تقف أمام انضمام إبراهيموفيتش إلى ميلان

مورينيو يصدم إبراهيموفيتش

عاجل.. إبراهيموفيتش يكشف عن وجهته القادمة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status