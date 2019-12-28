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وكيل اللاعب.. يحسم مصير عبدالله السعيد في يناير

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:03 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأضحت التقارير أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز سبورت، أنهى اتفاقه بالفعل مع إدارة القلعة البيضاء من أجل ارتداء قميصه بداية من العام الجديد.


وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سبورت، حقيقة ما تردد حول رحيل نجم الفريق عقب نهاية النصف الأول من الموسم الجاري.


وأضاف سعيد، أن النادي لا يدرس رحيل عبدالله السعيد، في الوقت الحالي نظرًا لأهمية وجوده الفنية والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها والعائدة على الفريق بشكل مُجمل.


وتابع المدير الرياضي، هناك جلسة ستجمعنا مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده عقب الاتفاق معه على كل شئ، وننتظر إنهاء المباراة الإفريقية.


ويستعد بيراميدز سبورت لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
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