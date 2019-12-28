الجيش الليبي يؤكد إفشال مخططات تركيا في إنزال قوات

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن العملية العسكرية التي يشنها الجيش استطاعت إفشال خطة تركيا في إنزال قوتها، مضيفا أنهم يواجهون ميليشيات متطرفة..





وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أنهم استطاعوا تحقيق عدد من النجاحات على الميليشيات، حيث استطاعت القوات المسلحة الليبية تحقيق تقدم في عدد من المناطق، والدخول في عمق طرابلس، ويتجهون نحو أهداف جديدة.



