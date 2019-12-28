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الجيش الليبي يؤكد إفشال مخططات تركيا في إنزال قوات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:04 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن العملية العسكرية التي يشنها الجيش استطاعت إفشال  خطة تركيا في إنزال قوتها، مضيفا أنهم يواجهون ميليشيات متطرفة..

وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أنهم استطاعوا تحقيق عدد من النجاحات على الميليشيات، حيث استطاعت القوات المسلحة الليبية تحقيق تقدم في عدد من المناطق، والدخول في عمق طرابلس، ويتجهون نحو أهداف جديدة.

وأضاف أن التدخل التركي في ليبيا قديم منذ انطلاق معركة الكرامة في ليبيا، حيث أنهم كانوا يمدون الميليشيات في شكل خفي بالسلام والمال، ولكن الآن أصبح في العلن، منوها بأنهم تحصلوا على مدرعات تركية اليوم، فضلا عن أنه قد تم تدمير طائرات مسيرة من قبل، مؤكدا أنهم لن يسمحوا لأردوغان أن يستخدم ليبيا لتحقيق أغراضه.
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