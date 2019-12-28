التشكيل المتوقع لمباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد





بينما جاء تشكيل نادي بيرنلي لمباراة مانشستر يونايتد في الجولة العشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي:





حراسة المرمي: بوبي.



خط الدفاع: لوتون، تراكفوسكى، بن مي، بيتيرز.



خط الوسط: كورك، ويستوود، جودمانسون، مكنيل.



خط الهجوم: اشلي بارنز، كريس وود.





وقال أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في تصريحات قبل مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد :"لقد قتلنا المباراة في الشوط الأول أمام نيوكاسل ونحن فريق شاب، لذلك سيتعافى اللاعبون سريعًا وسنكون مستعدين للعب مرة أخرى بعد أقل من يومين أعتقد أن معدل أعمار لاعبينا في مباراة اليوم بلغ 23 عامًا فقط، وهذا سيساعدنا على التعافي سريعًا. لقد هدأنا من إيقاع اللعب في الشوط الثاني ولعبنا بأقل مجهود، بينما خاض بيرنلي مباراة مرهقة حتى النهاية ضد إيفرتون أعتقد أنه أمر عادل بالنسبة للاعبين.



