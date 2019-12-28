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التشكيل المتوقع لمباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:58 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي بيرنلي ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي بيرنلي الدولي.


تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز :


حراسة المرمى: ديفيد دى خيا.

خط الدافع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، شو.

خط الوسط: ماكتوميناى، فريد، جيمس.

خط الهجوم: بوجبا، راشفورد، مارسيال.


بينما جاء تشكيل نادي بيرنلي لمباراة مانشستر يونايتد في الجولة العشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي:


حراسة المرمي: بوبي.

خط الدفاع: لوتون، تراكفوسكى، بن مي، بيتيرز.

خط الوسط: كورك، ويستوود، جودمانسون، مكنيل.

خط الهجوم: اشلي بارنز، كريس وود.


وقال أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في تصريحات قبل مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد :"لقد قتلنا المباراة في الشوط الأول أمام نيوكاسل ونحن فريق شاب، لذلك سيتعافى اللاعبون سريعًا وسنكون مستعدين للعب مرة أخرى بعد أقل من يومين أعتقد أن معدل أعمار لاعبينا في مباراة اليوم بلغ 23 عامًا فقط، وهذا سيساعدنا على التعافي سريعًا. لقد هدأنا من إيقاع اللعب في الشوط الثاني ولعبنا بأقل مجهود، بينما خاض بيرنلي مباراة مرهقة حتى النهاية ضد إيفرتون أعتقد أنه أمر عادل بالنسبة للاعبين.

 ليس من العدل أن يتوقع البعض حضور اللاعبين بدنيًا وذهنيًا بنفس الكفاءة بعد أقل من 48 ساعة من المباراة الأولى لذلك قررت السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وعدم البقاء في الفندق، فأنا أثق بهم جميعًا سنكون في كامل جاهزيتنا لمباراة السبت على الجانب الآخر خاض منافسنا بيرنلي مباراة مرهقة أمام إيفرتون انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف وبذل فيها لاعبو بيرنلي جهدًا كبيرًا في سبيل إدراك التعادل الذي لم يتحقق في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس"
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