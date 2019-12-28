رد مفاجئ من بيب جورديولا بعد خسارة مان سيتي أمام والفرهامبتون







عبر الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن غضبه الشديد بعد خسارة فريقه مان سيتي أمام نظيره نادي والفرهامبتون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب والفرهامبتون الدولي مساء الجمعة وانتهت بفوز نادي والفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين علي حساب نظيره نادي مانشستر سيتي.





تعرف علي تصريحات بيب جورديولا بعد مباراة مان سيتي ضد والفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز :



قال المدرب الاسباني:" ‏ضد هذا الفريق وفي هذا المستوى وفي هذه الفترة مع 10 لاعبين كان الامر صعب للغاية وتطلب الكثير من الجهد كنا غير ايجابيين ولم نتمكن من الدفاع عن النتيجة ، يجب على اللاعبين ان يشعروا بالثناء لقتالهم حتى النهاية ‏قمنا بإغلاق المساحات ، قاموا بالهجوم وقمنا بالدفاع بشكل عميق وحاولنا استخدام الهجمات المرتدة مواجهة فريق في هذا المستوى بـ 10 لاعبين لمدة 80 دقيقة أمر صعب للغاية، لكن اللاعبين يستحقون الثناء على ماقاموا به حاولنا إغلاق مناطقنا والقيام بالهجوم المرتد، هاجمنا في بعض فترات المباراة".





وأضاف مدرب مان سيتي:"لايمكن ان نستسلم، تعودنا ان نكون في المقدمة دائماً، علينا أن نستعد بشكل جيد للمباراة القادمة خلال اقل من 40 ساعة، يجب ان تكون ردة فعلنا جيدة ونقاتل ‏قلت لكم عدة مرات من الغير المنطقي ان نفكر في ليفربول، يجب ان نفكر في ليستر وولفرهامبتون لأنهم ايضاً ضمن الفرق التي تنافس على التوب 4 تسألون هذا السؤال منذ فترة طويلة وانا أجيب نفس الإجابة اللاعبين قاتلوا وركضوا لآخر ثانية، دائماً يمكن تجنب الأهداف، لكن في بعض الاحيان التعب والارهاق يكلف الكثير".