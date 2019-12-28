Advertisements
Advertisements
Advertisements

رد مفاجئ من بيب جورديولا بعد خسارة مان سيتي أمام والفرهامبتون

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements


عبر الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن غضبه الشديد بعد خسارة فريقه مان سيتي أمام نظيره نادي والفرهامبتون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب والفرهامبتون الدولي مساء الجمعة وانتهت بفوز نادي والفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين علي حساب نظيره نادي مانشستر سيتي.


تعرف علي تصريحات بيب جورديولا بعد مباراة مان سيتي ضد والفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز :

قال المدرب الاسباني:" ‏ضد هذا الفريق وفي هذا المستوى وفي هذه الفترة مع 10 لاعبين كان الامر صعب للغاية وتطلب الكثير من الجهد كنا غير ايجابيين ولم نتمكن من الدفاع عن النتيجة ، يجب على اللاعبين ان يشعروا بالثناء لقتالهم حتى النهاية ‏قمنا بإغلاق المساحات ، قاموا بالهجوم وقمنا بالدفاع بشكل عميق وحاولنا استخدام الهجمات المرتدة مواجهة فريق في هذا المستوى بـ 10 لاعبين لمدة 80 دقيقة أمر صعب للغاية، لكن اللاعبين يستحقون الثناء على ماقاموا به حاولنا إغلاق مناطقنا والقيام بالهجوم المرتد، هاجمنا في بعض فترات المباراة".


وأضاف مدرب مان سيتي:"لايمكن ان نستسلم، تعودنا ان نكون في المقدمة دائماً، علينا أن نستعد بشكل جيد للمباراة القادمة خلال اقل من 40 ساعة، يجب ان تكون ردة فعلنا جيدة ونقاتل ‏قلت لكم عدة مرات من الغير المنطقي ان نفكر في ليفربول، يجب ان نفكر في ليستر وولفرهامبتون لأنهم ايضاً ضمن الفرق التي تنافس على التوب 4 تسألون هذا السؤال منذ فترة طويلة وانا أجيب نفس الإجابة اللاعبين قاتلوا وركضوا لآخر ثانية، دائماً يمكن تجنب الأهداف، لكن في بعض الاحيان التعب والارهاق يكلف الكثير".


واختتم بيب جوارديولا تصريحات في المؤتمر الصحفي قائلا:" لن يكون هناك اي تعاقدات جديدة في يناير لانخطط لمنح إهتمام خاص لأي بطولة، اذا فعلنا ذلك لن نتأهل إلى دوري الابطال الموسم القادم، لايوجد لدينا أولويات في البطولات، كل مانفكر فيه الان هو خوض مباراة على ملعبنا خلال 40 ساعة من الآن". 
Advertisements

أخبار تهمك

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 3 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ حوالي 8 ساعات

رد مفاجئ من بيب جورديولا بعد خسارة مان سيتي أمام والفرهامبتون

منذ نصف ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 21 ساعة

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

02:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status