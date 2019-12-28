التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا





حراسة المرمى : محمد الشناوي.



خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول.



خط الوسط : عمرو السولية - اليو ديانج - حسين الشحات - جونيور أجايي - وليد سليمان.



خط الهجوم : وليد ازارو.





وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز الأول له في دور المجموعات بالجولة الماضية على حساب فريق الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي، وتعرض لهزيمة قاسية من فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رادس الأولمبي في تونس.