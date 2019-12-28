Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة.. دنيا سمير غانم توجه الشكر لمنى الشاذلي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، الشكر للإعلامية منى الشاذلي، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدبة من برنامجها "معكم".

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، مقطع فيديو لها أثناء حصولها على جائزة أفضل ممثلة في استفتاء برنامج "معاكم مني الشاذلي" المذاع عبر فضائيه شاشة "سي بي سي".

وعلقت دنيا سمير غانم، على حصولها كأفضل ممثلة كوميدي قائلة "شكرًا منى الشاذلي، على جائزة أحسن ممثلة كوميدي 2019، وشكرًا للجمهور العظيم الى أداني صوته وقدر مجهودي وفرحني، ربنا يخليكوا ليا".

كانت دنيا سمير غانم، حصلت على أعلى الأصوات في استفتاء برنامج "معاكم مني الشاذلي" كأفضل ممثلة كوميدي عن مسلسل "بدل الحدود 3 " الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.



Advertisements

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

داعية يكشف قصة خيانة زوجة لزوجها على الهواء (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ يوم

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 13 ساعة

رد مفاجئ من بيب جورديولا بعد خسارة مان سيتي أمام والفرهامبتون

منذ ساعتين

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 15 ساعة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 8 ساعات

واتساب يوفر ميزة جديدة.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

06:34 ص

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

04:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status