الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن نهاية موجة الطقس السيء التي تعرضت لها البلاد، منذ يوم الثلاثاء الماضي، كانت أمس الجمعة.





وقالت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إن هناك بعض المناطق مازالت الأمطار غزيرة عليها خاصة على السواحل الشمالية، منوهة بأن فرص سقوط الأمطار على القاهرة انتهت، وهدأت سرعة الرياح.



