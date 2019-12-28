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الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن أحوال الطقس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:34 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن نهاية موجة الطقس السيء التي تعرضت لها البلاد، منذ يوم الثلاثاء الماضي، كانت أمس الجمعة.

وقالت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إن هناك بعض المناطق مازالت الأمطار غزيرة عليها خاصة على السواحل الشمالية، منوهة بأن فرص سقوط الأمطار على القاهرة انتهت، وهدأت سرعة الرياح.

وأوضحت أنه اعتبارًا من الغد هناك هدوء تام في سرعة الرياح، وطول مدة سطوع الشمس، وتحسن في الأحوال الجوية، وستقتصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية ولا ننخدع في حالة تحسن الطقس.
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