أحمد خالد صالح لـ"هنادي مهنا": "ربنا ما يحرمني منك وأعرف أسعدك بقية حياتي"

نشر الفنان أحمد خالد صالح، صور خطوبته على الفنانة هنادي مهني وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هنادي، خلال الصور مرتدية "فستان أبيض بسيط جدًا واعتمدت على مكياج واضح يناسب الخطوبه وتسريحة شعر تظهر جمال ملامحها، في حين ارتدى أحمد بدلة رمادي وقميص أبيض.وعلق على الصورة كالتالي: "my blessing is above all blessing, god give me this year to end it the Best way it could be ended"، يقصد بذلك: "سعادتي فوق الوصف، ربنا خلاني أنهى السنة دي بأحسن طريقة ممكن تنتهي بيها، ربنا ما يحرمني منك وأعرف أسعدك بقية حياتنا".ونشرت" هنادي "نفس الصورة عبر صفحتها الشخصية في" إنستجرام " وعبرت عن سعادتها بالخطبة أيضًا.يذكر أن هنادي، حصلت مؤخرًا على جائزة الدير جيست عن دورها في مسلسل زلزال وهو مسلسل بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، أحمد صيام، نسرين أمين، حلا شيحة، مصطفى منصور، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج ابراهيم فخر.يشار إلى أن هنادي تشارك حاليًا في مسلسل "ملاك"، والمسلسل من إخراج إبراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة آيتن عامر، محمود عبد المغني، فراس سعيد، لبنى ونس، كريم فهمي،أميرة العايدي، وصبري فواز.يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد خالد صالح، فيلم "الفيل الأزرق 2"، وبطولة كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، وإخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، ، و من إنتاج شركة "سينرجى".وشارك في رمضان الماضي بمسلسل "أبو جبل"، بطولة دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع، و تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.