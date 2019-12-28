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"ربنا يسعدكم".. هكذا هنأت دنيا المصري هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بالخطوبة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:32 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حرصت الفنانة دنيا المصري، على تهنئة الفنانة هنادي مهنا، على خطوبتها من الفنان أحمد خالد صالح،  في حفل بسيط افتصر فقط على الأهل والأصدقاء.

ونشرت المصري صورة لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح، في حفل الخطوبة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقة عليها: "مبروك يا حبايبي ربنا يسعدكم".

وظهرت هنادي مهنا، في حفل الخطوبة بإطلالة أنيقة في الصور التى شاركتها، حيث ارتدت "جمبسوت" أبيض، وقامت بالتعليق على صور خطوبتها على أحمد خالد صالح، قائلة: "أفضل شخص في نهاية عام 2019، خطيبي، بحبك".

واقتصر الحفل على حضور عدد من الأصدقاء المقربين والأهل فقط، بعيدًا عن الوسط الفني.

يذكر هنادي مهنا شاركت صورًا تجمعها بخطيبها أحمد خالد صالح يوم الجمعة الماضية، من حفل توزيع جوائز راديو "إنرجي" على منصة "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "أفضل ممثل صاعد ‏وأفضل ممثلة صاعدة، مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى أن ‏ننجح دائمًا معًا.


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الكلمات المفتاحية

هنادي مهنا منوعات الفجر الفني احمد خالد صالح

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