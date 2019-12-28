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تعرف على موعد طرح فيلم "دفع رباعي" بالسينما

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:08 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت شركة إنتاج فيلم "دفع رباعي" بطولة الفنان أحمد بدير، عن طرحه بدور العرض السينمائي في يناير الجاري، حيث انه تم الإنتهاء من التصوير في نهاية عام 2018.

وتدور أحداث الفيلم حول اب يعود الى اولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد انهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم ان يصبح الأول طبيب والثاني مهندس والثالث محامي ولكن تفاجأ بالواقع الذي وصلوا اليه، وخلال الأحداث يتورط الإخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا في إجهاض العملية.

دفع رباعي" هو فيلم شبابي لايت أكشن بطولة: أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمي، تاتيانا، أحمد العمدة، إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، والمطربين: سمسم شهاب، محمود الحسيني، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح ، أحلام الجريتلي، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، حمدي هيكل، هاني إبراهيم، ياسر علي ماهر، محمد الشربيني، سمر علي، مستشار إعلامي محمد بدر، موسيقى تصويرية حسن دنيا، مدير تصوير تامر جوزيف، انتاج شركتي: اتحاد الاخوة جروب وبرايت ستار، قصة جمال ربيع، سيناريو وحوار: خالد سليمان ومحمد عواد، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.






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