عاجل.. لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل رسميا





أعلنت الفناة لقاء سويدان، اعتزالها التمثيل والغناءـ وذلك بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحدث من حولها في الفن.





وكتبت في بوست لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قررت ما فضلش متأرجحة ما بين مبادئى وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة مهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".





وأضافت: "لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن.. قرار لا رجعة فيه بإذن الله"، متابعة: " أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي.. أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار ده".