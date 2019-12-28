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تعرف على عدد مشاهدات أغنية "حلو المكان" لتامر حسني (فيديو)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:46 ص
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بوابة الفجر
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نجحت أغنية "حلو المكان" للفنان تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس" في حصد عدد مشاهدات مرتفع.

"حلو المكان" هي الأغنية الدعائيه لفيلم الفلوس" للفنان تامر حسني.

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 8,419,859 مشاهدة بعد طرحها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما احتلت الأغنية مركزًا متقدمًا بقائمة تريند "يوتيوب".


الفلوس
وتصدر فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني محرك البحث جوجل، وذلك مباشرة بعد إعلان طرحه فى السينمات يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة.

وتدور قصه الفيلم حول "سيف" نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

"الفلوس" من بطولة كوكبة من النجوم وهم "تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح وغيرهم من النجوم"، بالإضافة إلى ظهور عدد من نجوم الفن كضيوف شرف مثل"أحمد السقا، مي عز الدين، على ربيع، ويزو"، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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