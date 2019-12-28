تعرف على مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة



وأوضح أستاذ الموارد المائية، خلال حواره عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء الجمعة، تفاصيل المقترح المصري لحل الازمة، مشيرا إلى أن مصر طلبت أن تكون كمية المياه التي تمر عبر السد لا تقل عن 40 مليار متر مكعب، بينما رآت إثيوبيا أن 31 مليار متر مكعب كمية مناسبة.



وأكد "شراقي"، أن النقاط الخلافية تكمن في عدد سنوات ملء السد، مشيرا إلى أن مصر طلبت أن يكون ملء السد مرتبط بحالة الأمطار وكمية التخزين، كما ناقشت مصر آلية التشغيل، منوها بأن مصر طلبت أن يكون هناك اتفاق بين مصر والسودان بشأن فترة ما بعد ملء السد، منوها بأن تراجع طرف عن شرطه لا يكون تنازلا، وإنما هو نوع من المرونة.



كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عن تفاصيل ما يجري في جلسات المباحثات الثلاثية حول سد النهضة، قائلا إن مصر وإثيوبيا والسودان يقدمون مقترحاتهم بشأن ملف سد النهضة خلال الجلسات التي تعقد بينهم، مشيرا إلى أن مصر قدمت مقترحا، وكذلك إثيوبيا، وسيتم التناقش حول المقترحات.