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صالح جمعة يصدم الزمالك بقرار نهائي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:24 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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لا يزال مصير صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي غامضًا داخل القلعة الحمراء، بخصوص رحيله أو استمراره مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة.


صالح جمعة ابتعد عن المشاركة مع الأهلي في الموسم الحالي، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بشكل كامل، وبات جليس دكة البدلاء، مما دفعه للتفكير في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، وخوض تجربة جديدة للحصول على فرصة المشاركة بالمباريات على أمل العودة للأهلي مجددًا بالمستقبل.


صالح جمعة يرفض العروض المحلية:

ويرفض صالح جمعة العروض المحلية خلال الفترة الحالية، ويرغب في خوض تجربة خارج مصر.


وكان جهاز الكرة في فريق إنبي دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية، مع صالح جمعة وإدارة النادي الأهلي للحصول علي خدمات اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بناءًا على رغبة حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي.


وطلب جمعة من إدارة إنبي تأجيل المفاوضات بالوقت الحالي، خاصة أنه يبحث عن عرض خارجي للانتقال إليه حال الاستقرار على رحيله عن القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي، حيث لا يرغب "جمعة" في اللعب داخل مصر خلال الفترة المقبلة، ويفضل خوض تجربة خارجية.


ومن المنتظر أن يحسم صالح جمعة مصيره في الأهلي خلال الأيام المقبلة.
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