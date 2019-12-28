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توفيق عكاشة يحذر من غزو تركي: "أبوس رجيلكم افهموا" (فيديو)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:53 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
جرجس ميلاد
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حذر الإعلامي توفيق عكاشة، من غزو جديد يستهدف الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، مؤكدا أن هذا الغزو يستهدف الجماهير مباشرة، قائلا: "أبوس رجليكم أيها الشعوب العربية، أعرفوا وأفهموا حتى لا تقعوا مرة أخرى".

وتابع "عكاشة" خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "الناس متخيلة إن الغزاوت عبارة عن حروب، لكن في القرن الجديد، الغزو العسكري يكون أخر خيار يتم اللجوء إليه".

وأوضح أن هناك غزو ثقافي يجتاح المنازل العربية، عبر المسلسلات التركية المدبلجة، مشيرا إلى أن هذه إحدى أدوات إسرائيل لزرع أفكار معينة لدى الجماهير العربية.

وأضاف: "غزو ثقافي.. الأتراك بيجهزوا الأرض علشان لما يدخلوا يلاقوا ناس مستجيبة لهم.. دخلولنا بمهند ومهبب.. الستات قاعدين معجبين بمهبب والشباب معجبين بدقن مهبب.. ولم يتوقف أحد امام أن هذه الذقن ترسخ لرمز معين تستهدف تركيا لتثبيتها لدى المواطنين العرب".
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الكلمات المفتاحية

توفيق عكاشة تركيا المسلسلات التركي

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