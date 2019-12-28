توفيق عكاشة: تركيا مجرد أداة لتنفيذ مخطط أكبر منها (فيديو)



وأضاف "عكاشة" خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مخطط إسقاط العراق يتم حاليا تنفيذه على الأراضي الليبية، ولكن بطريقة مختلفة.



وأكد أن ما يحدث في الشرق الأوسط حاليا هي مقدمات للحرب العالمية الثالثة، التي ستدخل فيها البلدان من إيران إلى دول المغرب.



وأوضح أن العالم كله يستعد لهذه الحرب بداية من روسيا، بينما الوطن العربي مازال يتحدث عن شعارات زمنها مضى منذ 50 عاما، عن "التطبيع وتحرير الاأقصى".



وأشار إلى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتحدث عن تحرير الأقصى في كل حديث له، اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ أكثر من 10 أعوام".



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تركيا مجرد آداة لتنفيذ مخطط أكبر منها، متشابهة مع تنظيم الإخوان الذي ينفذ مخطط تم بنائه منذ عام 1928.