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توفيق عكاشة: تركيا مجرد أداة لتنفيذ مخطط أكبر منها (فيديو)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:14 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
جرجس ميلاد
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تركيا مجرد آداة لتنفيذ مخطط أكبر منها، متشابهة مع تنظيم الإخوان الذي ينفذ مخطط تم بنائه منذ عام 1928.

وأضاف "عكاشة" خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مخطط إسقاط العراق يتم حاليا تنفيذه على الأراضي الليبية، ولكن بطريقة مختلفة.

وأكد أن ما يحدث في الشرق الأوسط حاليا هي مقدمات للحرب العالمية الثالثة، التي ستدخل فيها البلدان من إيران إلى دول المغرب.

وأوضح أن العالم كله يستعد لهذه الحرب بداية من روسيا، بينما الوطن العربي مازال يتحدث عن شعارات زمنها مضى منذ 50 عاما، عن "التطبيع وتحرير الاأقصى".

وأشار إلى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتحدث عن تحرير الأقصى في كل حديث له، اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ أكثر من 10 أعوام".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا توفيق عكاشة تركيا العراق الـ8

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