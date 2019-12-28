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التكشيل المتوقع وموعد مباراة الإتحاد ضد الإسماعيلي في كأس الملك محمد السادس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستضيف استاد الإسكندرية اليوم السبت 28 ديسمبر، مباراة مرتقبة تجمع فريق الإتحاد السكندري بضيفه نادي الإسماعيلي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأندية العربية الأبطال " كأس الملك محمد السادس".


ويسعى طلعت يوسف المدير الفني لنادي الإتحاد السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تساعده على حسم التأهل في مباراة العودة باستاد الإسماعيلية.


ويريد يوسف تجاوز هزيمة الفريق الأخيرة برباعية أمام النادي الأهلى، والتي جاءت بعد آداء قوي للفريق في المباريات السابقة من بطولة الدوري الممتاز.



في المقابل، يدخل فريق الإسماعيلي المباراة بمعنويات منخفضة، بعد هزيمتين متتاليتين أمام الأهلي بهدف نظيف، وأمام الإسماعيلي بهدفين لهدف، ويسعى الفريق لمصالحة جماهيره بالفوز على الإتحاد وقطع شوط كبير في التأهل للدور نصف النهائي للبطولة العربية.


كيف تأهل الإسماعيلي والإتحاد لدور الثمانية

تخطى نادي الإتحاد السكندري عقبة المحرق البحريني، حيث فاز عليه بنتيجة 0-3 بمجموع المبارتين، بينما تأهل الإسماعيلي بالفوز على الجزيرة الإماراتي بمجموع المبارتين بنتيجة 4-3.


موعد مباراة الإتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

تقام المباراة اليوم السبت 28 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتويت الإمارات، وتنقل على قناة AD Sports HD 3 بتعليق عصام عبده.


التشكيل المتوقع لمباراة الإتحاد السكندري ضد الإسماعيلي في كأس الملك محمد السادس

من المتوقع أن يخوض المدرب طلعب يوسف مدرب الإتحاد السكندري المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم – محمد أنور – محمود رزق – أسامة عزب

خط الوسط: نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور.

خط الهجوم: أحمد رفعت – خالد قمر – رازاق سيسه.

بينما من المتوقع أن يبدأ المدرب أدهم السلحدار المباراة وفق الأسماء التالية.


حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد مجدي – محمود البدري

خط الوسط: محمود عبدالعاطي دونجا – محمد مخلوف – همام طارق.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي – بيكيتي سيلفا.


جدير بالذكر أن الإتحاد السكندري حسم المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدوري يثلاثية دون رد، باستاد المكس بالأسكندرية
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