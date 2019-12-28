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موعد مباراة الأهلي والشباب اليوم| مشاهدة مباراة الشباب ضد الاهلي بث مباشر 28 / 12 / 2019 في الدوري السعودي للمحترفين ksa
السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:50 ص
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أحمد عصام
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين فريق الأهلي ونظيره الشباب، مساء اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019، على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كاسحا على نظيره ضمك، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الماضية من الدوري السعودي.
ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، خلف النصر المتصدر برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.
موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي:-
من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي:-
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
التشكيل المتوقع للأهلي أمام الشباب:-
من المتوقع أن يدفع السويسري كريستيان جروس الخدرير الفني لفريق الأهلي بمحمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه لوكاس دي ليما، وعبدالباسط هندي، ومحمد الخبراني، وسعيد المولد، وسيضع ألفيس ساريتش، وجوزيف دي سوزا في وسط الميدان، وأمامهم يوسف البلايلي، وحسين المقهوي، وعبدالفتاح عسيري، فيما سيقود هجوم الأهلي عمر السومة.
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد
خط الوسط: ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا
خط الوسط الهجومي: يوسف البلايلي - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري
خط الهجوم: عمر السومة
التشكيل المتوقع للشباب أمام الأهلي:-
من المنتظر أن يبدأ المدرب لويس جارسياء، المدير الفني لفريق الشباب بفاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، وأمامه عمران إلياس، وأحمد شراحيلي، ومحمد سالم، ومحمد كريم البقعاوي، فيما يأتي ألفريد ندياي في قلب الميدان، وأمامه دانيلو أسبريلا، وكريستيان خوانكا، وتركي العمار، وحسن الراهب، وسيقود خط الهجوم محمد السهلاوي.
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
خط الدفاع: عمران إلياس - أحمد شراحيلي - محمد سالم - محمد كريم البقعاوي
خط الوسط: ألفريد ندياي
خط الوسط الهجومي: دانيلو أسبريلا - كريستيان خوانكا - تركي العمار - حسن الراهب
خط الهجوم: محمد السهلاو
ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كاسحا على نظيره ضمك، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الماضية من الدوري السعودي.
ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، خلف النصر المتصدر برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.
موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي:-
من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي:-
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
التشكيل المتوقع للأهلي أمام الشباب:-
من المتوقع أن يدفع السويسري كريستيان جروس الخدرير الفني لفريق الأهلي بمحمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه لوكاس دي ليما، وعبدالباسط هندي، ومحمد الخبراني، وسعيد المولد، وسيضع ألفيس ساريتش، وجوزيف دي سوزا في وسط الميدان، وأمامهم يوسف البلايلي، وحسين المقهوي، وعبدالفتاح عسيري، فيما سيقود هجوم الأهلي عمر السومة.
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد
خط الوسط: ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا
خط الوسط الهجومي: يوسف البلايلي - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري
خط الهجوم: عمر السومة
التشكيل المتوقع للشباب أمام الأهلي:-
من المنتظر أن يبدأ المدرب لويس جارسياء، المدير الفني لفريق الشباب بفاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، وأمامه عمران إلياس، وأحمد شراحيلي، ومحمد سالم، ومحمد كريم البقعاوي، فيما يأتي ألفريد ندياي في قلب الميدان، وأمامه دانيلو أسبريلا، وكريستيان خوانكا، وتركي العمار، وحسن الراهب، وسيقود خط الهجوم محمد السهلاوي.
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
خط الدفاع: عمران إلياس - أحمد شراحيلي - محمد سالم - محمد كريم البقعاوي
خط الوسط: ألفريد ندياي
خط الوسط الهجومي: دانيلو أسبريلا - كريستيان خوانكا - تركي العمار - حسن الراهب
خط الهجوم: محمد السهلاو
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