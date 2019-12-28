دعاء فاروق لمنتقدي ملابس ابنتها: "محدش ليه عندي حاجة" (فيديو)



وأوضح "فاروق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "MBC مصر"، أنها تعرضت لهجوم بسبب تصويرها مع أبنائها، مردفة:"من حقهم يتصوروا مع أمهم ونسجل الذكريات عادى، وابنتى لم تتعد 15 سنة".



وأضافت: "بنتى لطيفة ومحترمة ومتربية، واللى تلبسه ملكوش دعوة بيه، أنا قادرة أرد، ولكن هنيجى عند الولاد ممنوع أي حد ينطق كلمة، والبنطلونات المقطعة مش أنا اللى مقطعاها المحلات مبتبعش غير البنطلونات دي حاليًا، والموجود بنشتريه في حدود اللائق".



وأكدت أنه لا يجوز شرعا التدخل في خصوصيات الآخرين، قائلة: "شرعًا.. أنت متدخلش فيما لا يعنيك، وحضرتك مش ماسكلى كراسة بتحاسبنى، والكلام دا مرفوض رفضًا تامًا، مش معنى إنى شخصية عامة أبقى مشاع، أنا بطلع بعمل برامج، اتكلموا عن البرنامج وانتقدوا الفقرات، ولكن الحياة الشخصية محدش ليه دعوة بيها ومحدش يحاسبنى".



ردت الإعلامية دعاء فاروق، على المتنمرين ومنتقدي ملابس أبنائها وخاصة لأنها غير محجبة، قائلة: "دا خط أحمر، محدش ليه حق أنه يتدخل في خصوصيات الأسرة.. ومحدش ليه الحق أنه يتكلم على ملابس أولادي، أنا بنتى محترمة جدا، ومحدش ليه عندي حاجة.. أنا حرة".