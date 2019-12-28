مي الغيطي لـ"الفجر الفني": "بنات ثانوي" يكسر قواعد السينما.. وتكشف عن مفاجأة بشأن اتجاهها للغناء

وكان لـ "الفجر الفني" مع الفنانة الشابة هذا الحوار..



حدثينا عن دورك في الفيلم الجديد "بنات ثانوي"

أقدم دور فتاة اسمها شيماء، كل شخصية في الفيلم لديها تجارب مختلفة وطباع مختلفة عن الأخرى، وشيماء هي البنت "الفتوة" في الشلة، مشيرة إلى أن الفيلم يكسر قواعد السينما.



كيف كان التحضير لدورك في الفيلم ومدى التشابه بين الدور والواقع خلال دراستك في الثانوية؟

ذهبت لعدد من المدارس الثانوية من أجل معايشة الطلبة، حيث أتاح لي الفيلم الفرصة لذلك خاصة أنني كنت في المنزل عندما مريت بالمرحلة الثانوية.



حدثينا عن تحضيرات الشخصية مع طاقم العمل

جلسنا مع بعض والمخرج والمؤلف منحا لنا المساحة الكاملة لتقديم كل ما لدينا من أجل تقديم وجهة نظر كل شخصية وما تمر به من مراحل.



كيف كانت التجربة مع بطلات العمل؟

كانت تجربة لطيفة للغاية وكان هناك انسجام بيننا، لأن أغلبية المشاهد كلنا كنا مع بعض.



كيف تنظرين إلى مشاركة محمد شرنوبي ومهران في العمل؟

مهم جدا وجود ممثلين شباب في عمل بطولته نسائية أكثر، ونحن كنا نحتاج وجود نجوم شباب عندهم الإرادة لدعم الممثلات ويشجعون البطولات النسائية، وأنا سعيدة بحماس شرنوبي ومهران وجمعة.



من أقرب ممثلة إليكي من بين بطلات العمل؟

أنا ومايان السيد أصدقاء من قبل العمل لكن بعد ذلك أصبحت أنا وجميع بطلات العمل أصدقاء.



كيف تقيمين فكرة البطولة الجماعية للشباب؟

لست مؤيدة لفكرة النجم الأوحد، ليس من الضروري الاعتماد على نجم واحد إذا كان هناك بطل في القصة وأنا مؤيدة جدا للبطولات الجماعية.



ما رأيك في ردود أفعال الجمهور بعد طرح غلاف الفيلم؟

الناس متعجبة ومتفاجئة بعض الشيء من وجود عمله أبطاله شباب فقط.



ما هو أكثر موقف يستحيل أن تنسيه في التصوير؟

اصطدامي بشرنوبي، اصطدام قوي، موجهة أسفها قائلة: "أنا أسفة يا شرنوبي،، كنا بنصور مشهد بس مش هينفع أقوله".



وجهي كلمة لفريق عمل الفيلم؟

أتمنى أن يكون الفيلم "فاتحة خير" وأن تتواجد المرأة بشكل أكبر في صناعة السينما.



كيف ترين التعاون مع السبكي؟

الناس كانت خائفة وقلقة لكن السبكي كان مصرًا على عمل الفيلم وكان متحمسًا جدًا للفكرة، كذلك استاذ محمود كامل بعد تعاوني معه في مسلسل "زودياك".



حدثينا عن المسلسل الجديد؟

أقوم بتصوير مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة"، من إخراج محمد شاكر خضير وبطولة أسر ياسين وعارفة عبد الرسول ورشدي الشامي.



سعيدة للغاية أنني كنت جزء من العمل وتجربة مختلفة.



حدثينا عن دورك في المسلسل؟

أقدم دور روضة اخت الفنانة منة شلبي في المسلسل.



ما هي الصفات المشتركة بينك وبين شخصيتي روضة وشيماء؟

هناك بعض الطباع في الشخصيتين موجودة في شخصيتي، في شخصية شيماء في أجزاء مني قوية جدل وجريئة جدًا وهذا متواجد أيضا بنسبة معينة في شخصية روضة.





ما هي أمنياتك في السنة الجديدة خاصة أنك احتفلت منذ أسبوع بعيد ميلادك؟

أمنيتي أن أهتم بنفسي وصحتي، وما سيأتي في المستقبل استقبله بسلام نفسي.



حدثينا كيف كان عام 2019 معك؟

كانا سنة سعيدة بالنسبة لي ومن أكثر السنوات التي كانت مميزة، وسعيدة جدًا أنني أخذت خطوات في عزف الموسيقى وتعرف على ناس كثيرة.



ما هي أمنياتك وطموحاتك؟

أتمنى أن أقدم عمل موسيقي، لم تكن هناك أي فرصة من قبل، لكني أموي عمل ميني ألبوم قريبا.



هل هناك عمل موسيقي ستطرحيه قريبا؟

بالفعل، هناك أغاني أغنيها وألحنها وأقوم بتأليفها باللغة الإنجليزية، متحمسة جدا لهذه التجربة التي أعلنها لأول مرة من خلالكم.









مي الغيطي، فنانة استطاعت خطف الأنظار وخاصة الفترة الأخيرة في الوسط الفني بالرغم من صغر سنها الا أنها تختار أدوارها بدقة وأصبحت من ضمن الشباب الذي يتنبأ لها معظم النقاد بمستقبل فني باهر آخرهم مسلسل "زودياك" الذي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا ضمن البطولة الجماعية، وتستعد حاليَا لتجربة "بنات ثانوي" كما تحضر مفاجأة أخرى.