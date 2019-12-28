Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي بث مباشر 28/12/2109 في الدوري الانجليزي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

يلتقي فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير مع فريق بيرنلي اليوم السبت 28 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.


موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق بيرنلي في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر من مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الماضية :-

وكان قد نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد بالجولة الماضية.


ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :-

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق نيوكاسل بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.


ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة وبفارق 13 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر مباراته الأخيرة من الريدز بنتيجة 4-0 على ملعب الكينج باور.
Advertisements

أخبار تهمك

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 4 ساعات

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status