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الجيش الليبي يكشف حقيقة سقوط أسرى في أيدي المليشيات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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أصدرت القوات العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، نفت خلاله وجود علاقة بينها وبين الأسرى الذين وقعوا في أيدي المليشيات في طرابلس.

وقال البيان: "تنفي القيادة العامة للقوات المُسلحة جملة وتفصيلا علاقتها أو مسؤليتها عن من ظهر في تسجيل لما يقال أنهم أسرى يتبعون للقوات المسلحة، حيث أن من يظهرون بالتسجيل هم مقاتلون تابعين للتنظيم الإرهابي مجلس شورى ثوار بنغازي".
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