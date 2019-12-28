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الموت يغيب شقيقة مغني شهير في نفس تاريخ وفاته

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:48 ص
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بوابة الفجر
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أكد جون ريد محامي أسرة المغني البريطاني الشهير جورج مايكل،  في بيان له، أن ميلاني بانايوتو، شقيقة مطرب البوب الشهير، توفيت في عطلة عيد الكريسماس، الأربعاء الماضي، عن 55 عاما، وذلك بعد مرور 3 سنوات على رحيله، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقال جون ريد في البيان: "يمكننا أن نؤكد أن ميلاني توفيت بشكل مفاجئ للغاية، ونطلب ببساطة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت الحزين للغاية".

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان لها، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل في شمال لندن مساء الأربعاء، بسبب ورودها بلاغ عن وفاة امرأة في الخمسينيات من عمرها بشكل مفاجئ".

كان الموت غيب شقيقة المطرب البريطاني الشهير، جورج مايكل، في ذكرى وفاته الثالثة، والذي رحل عن العالم في 25 ديسمبر عام 2016.

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