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شيري عادل تزين شجرة "الكريسماس" وتكشف سر عن فيلم أمير البحار

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:32 ص
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شيري عادل
شيري عادل
جرجس ميلاد
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شاركت النجمة شيرى عادل، الإعلامى رامى رضوان خلال استضافتها برنامجه، "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، في تزيين شجرة الكريسماس، احتفالا برأس السنة. 

وكشفت شيرى، عن تفاصيل عرضها فى احتفالية "قادرون باختلاف2"، موضحة أنها كانت تتمرن مع الشاب يوسف وكان يساعدها فى الرقص على الأغنية، مؤكدة أنها "كانت مرعوبة أثناء العرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن المكان كان مليء بالحب والإيجابية".

وقالت إنها "تعلمت التمثيل على الطبيعة من النجم الكبير يحيى الفخرانى والذى علمنى قراءة المشهد وكيف أكون مؤدية الدور على طبيعتك وواقعى، وبالإضافة إلى أنها تعلمت تمثيل المشاهد من فنانين منهم النجم الكبير عادل إمام والراحل النجم عمر الشريف في فيلم حسن ومرقص".

وأشارت إلى أن فيلم أمير البحار أثر فيها كثيرا بسبب إلقائها فى مياه البحر، والمشهد "باظ" ولم يتم عرضه في الفيلم.

واختتمت: "أتمنى فى عام 2020 السعادة والحب للعالم، وشاركت بمنتدى شباب العالم، وكان الشباب يعمل ويشارك وهو فى غاية الإنبساط.. والشباب كان يقدم أراء مختلفة لبعضهم البعض.. والشباب كان يناقش العديد من القضايا الهامة منها قضايا المرأة والذكاء الاصطناعى".
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كريس شيري عادل تاريخ شجرة الكريسماس

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