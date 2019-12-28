Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يستعد لخطف نجم جديد في الدوري الإنجليزي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:17 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

يدرس مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع نجم جديد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم ليستر سيتي

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف ضم الإنجليزي جيمس ماديسون لاعب وسط نادي ليستر سيتي في الشتاء القادم.


وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع ماديسون قبل إنطلاق بطولة يورو 2020 وانضمامه لمنتخب إنجلترا حتى لا يبالغ نادي ليستر سيتي في مطالبهم المادية لبيعه في حالة تألقه مع منتخب بلاده خلال البطولة.


عرض مغري من مانشستر يونايتد لضم ماديسون

كما كشفت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يرصد مبلغ 80 مليون جنية إسترليني لضم جيمس ماديسون في يناير القادم.


وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد سوف يغري ماديسون بحصوله على ثلاثة أضعاف راتبه مع ليستر سيتي وهو 50 ألف جنية إسترليني أسبوعيا في حالة موافقته على الانضمام للفريق في الشتاء.


مشاركات جيمس ماديسون مع نادي ليستر سيتي هذا الموسم

وقد شارك جيمس ماديسون في 21 مباراة حتى الآن مع نادي ليستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انفجار في مصنع طائرات بالولايات المتحدة ووقوع مصابين

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status