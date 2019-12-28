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"تساوى الكل" لحسين الجسمى تتخطى مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)
السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:22 ص
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حققت أغنية لمطرب الإماراتي حسين الجسمي، الجديدة "تساوى الكل"، التي طرحها مؤخرًا عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حتى الآن أكثر من 1,312,176 مشاهدة، حتى الآن.
ونالت الأغنية إعجاب وثناء الجمهور، حيث علق أحدهم: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع".
يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.
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