"تساوى الكل" لحسين الجسمى تتخطى مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)





حققت أغنية لمطرب الإماراتي حسين الجسمي، الجديدة "تساوى الكل"، التي طرحها مؤخرًا عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حتى الآن أكثر من 1,312,176 مشاهدة، حتى الآن.





ونالت الأغنية إعجاب وثناء الجمهور، حيث علق أحدهم: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع".



