شيري عادل تفاجئ رامي رضوان وتقتحم ستوديو "مساء DMC" (فيديو)



وقالت "شيري" لرامي رضوان: "انا لقيت نفسي فاضية قولت أدخل أغلس عليك.. يمكن أبقى مذيعة بدالك".



وطلب "رضوان من الفنانة شيري عادل، تقمص دور المذيعة، وقدمت جزء من الفقرة الإخبارية للحلقة.



وتحدثت الفنانة عن مشاركتها في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة التى أقيمت الأسبوع الجاري تحت شعار " قادرون باختلاف 2" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكانت شيري عادل، أعلنت، اغسطس الماضي، انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج دام عام تقريبا، حيث تزوجا فى شهر يوليو من عام 2018 عقب بينما تم الطلاق بينهما فى يوليو هذا العام ولكن تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.



فوجئ الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج، "مساء DMC" باقتحام الفنانة شيري عادل الأستوديو، وجلوسها في المكان المخصص له، وتقدم بعض الأخبار للجمهور، قبل أن تعود مجددًا لتطل كضيفة وتتحدث عن أبرز أعمالها الفنية.