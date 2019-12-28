Advertisements
Advertisements
Advertisements

شيري عادل تفاجئ رامي رضوان وتقتحم ستوديو "مساء DMC" (فيديو)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:51 ص
Advertisements
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
جرجس ميلاد
Advertisements
فوجئ الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج، "مساء DMC" باقتحام الفنانة شيري عادل الأستوديو، وجلوسها في المكان المخصص له، وتقدم بعض الأخبار للجمهور، قبل أن تعود مجددًا لتطل كضيفة وتتحدث عن أبرز أعمالها الفنية.

وقالت "شيري" لرامي رضوان: "انا لقيت نفسي فاضية قولت أدخل أغلس عليك.. يمكن أبقى مذيعة بدالك".

وطلب "رضوان من الفنانة شيري عادل، تقمص دور المذيعة، وقدمت جزء من الفقرة الإخبارية للحلقة.

وتحدثت الفنانة عن مشاركتها في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة التى أقيمت الأسبوع الجاري تحت شعار " قادرون باختلاف 2" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت شيري عادل، أعلنت، اغسطس الماضي، انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج دام عام تقريبا، حيث تزوجا فى شهر يوليو من عام 2018 عقب بينما تم الطلاق بينهما فى يوليو هذا العام ولكن تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مساء DMC شيري عادل رامي رضوان

أخبار تهمك

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أول تغريدة لـ شيري عادل بعد زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود

أول رد من والدة شيري عادل حول طلاقها من معز مسعود

عاجل.. أول رد من معز مسعود على أنباء انفصاله عن شيري عادل

في عيد ميلادها الـ31.. حقيقة طلاق شيري عادل من معز مسعود

عاجل.. شيرى عادل تعلن انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود

الداعية معز مسعود وشيري عادل يعلنا انفصالهما رسميا بعد عام كامل

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status