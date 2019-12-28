مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بث مباشر اليوم

مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر، وسوف يدخل فريق الاتحاد السكندري مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الإسماعيلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الاتحاد السكندري في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.