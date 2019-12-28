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أميرة بهي الدين: التونسيون أجبروا رئيسهم على رفض التحالف مع أردوغان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
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أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين
جرجس ميلاد
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قالت المحامية والكاتبة أميرة بهى الدين، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انضمام تونس لتحالف إقليمي، أثار غضب التونسيين، مؤكدة أن موجة الغضب الشعبي التونسي التي ظهرت بعد هذه التصريحات يمكن وصفها بأنها "انتفاضة".

وأوضحت "بهي الدين" خلال مقابلة ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز الإخبارية"، أن كل التونسيين انتفضوا ضد أردوغان، رافضين زيارته السرية التى كان لها طابع عسكري.

وأكدت "بهي الدين" أن انتفاضة الشعب أجبرت الرئاسة التونسية أن تصدر بيان رسمي ينفي دخول تونس في تحالف مع تركيا، وإعلان موقف الحياد.

وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية التونسية، وصفت "أردوغان" بأنه "حامي الإرهاب"، وحذروا من الدخول في أي تحالف مع تركيا، لأنه يحشر تونس في نزاع إقليمي يدمر ليبيا ويهدد أمن تونس.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا تونس تركيا أميرة بهي الدين آلف أردوغان

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